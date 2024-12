Großeinsatz in Hamburg: Frau bei Verpuffung verletzt – Klinik

In Volksdorf hat am Sonntagmittag eine Verpuffung in einem Einfamilienhaus einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Unglück ereignete sich beim Schmieden von Gold, eine Frau wurde verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Zu dem Einsatz kam es gegen 11.40 Uhr an der Straße Im Berge. Dort in einem Einfamilienhaus betreibt eine Frau eine Goldschmiede.

Frau erleidet Verbrennungen – Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei Lötarbeiten kam es dann laut Polizei zu einer kleinen Verpuffung mit anschließendem Brand. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen an.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ersten Angaben der Polizei zufolge habe sich die Frau Verbrennungen an den Händen zugezogen. Sie kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Ursächlich für das Unglück soll ein abgerutschter Schlauch von einem Lötgerät gewesen sein.