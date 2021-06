Großeinsatz in Hamburg: Polizei nimmt mutmaßlichen Dealer fest – und findet Falschgeld

Stadtgebiet –

Die Hamburger Polizei hat sich die Bekämpfung der Drogenkriminalität auf die Fahnen geschrieben. Immer wieder gibt es Großeinsätze. Wie am vergangenen Dienstag.

Bei einem knapp 24 Stunden Kontroll-Marathon überprüften Rauschgiftfahnder 199 Personen im gesamten Stadtgebiet. Dazu verteilten sie 22 Platzverweise und 55 Aufenthaltsverbote.

Hamburg: Polizei beobachtet Drogendeal – zwei Festnahmen

Im Sternschanzenpark haben die Beamten einen Drogendeal beobachtet. Sie griffen ein, fanden bei dem Käufer zwei Marihuana-Beutelchen. Der Dealer flüchtete, wurde dann aber eingeholt und festgenommen. Zuvor weggeworfene Drogen wurden sichergestellt, genau wie 155 Euro mutmaßliches Dealgeld.

In seiner Wohnung fanden Polizisten 14.300 Euro mutmaßliches Falschgeld. Außerdem trafen sie auf einen 36 Jahre alten Mann, der per Haftbefehl gesucht worden war. Er und der mutmaßliche Dealer kamen beide in U-Haft. Die Blüten wurden beschlagnahmt. (dg)