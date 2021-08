Großeinsatz in Hamburg: Kita-Neubau in Flammen – nahe Gebäude evakuiert

Farmsen-Berne –

Auf dem Dach eines Kita-Neubaus am Berner Heerweg ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen drohten, auf ein anderes Gebäude überzugreifen.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, sperrte das Gebiet und fing sofort mit der Löschung an. Bei Bauarbeiten soll Dachpappe in Brand geraten sein. Eine am Gebäude angrenzende Bücherhalle sowie die nahe gelegene Kita mussten evakuiert werden. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Schon beim Eintreffen der Retter gegen 15 Uhr schlugen Flammen aus dem Dach. Wie hoch der durch das Feuer entstandende Sachschaden liegt, ist noch unbekannt. Die Hamburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dg/röer)