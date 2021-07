Großeinsatz in Hamburg: Herrenloses Surfbrett an Seeufer – Taucher suchen nach Besitzer

Ochsenwerder –

Ein Surfbrett hat am Samstagnachmittag einen Großeinsatz von Feuerwehr und DLRG am Hohendeicher See ausgelöst.

Das Brett lag herrenlos am Ufer. Weil ein Unfall nicht ausgeschlossen werden konnte, begannen die Beamten und freiwilligen Retter mit einer groß angelegten Suche rund um den See.

Hamburg: Herrenloses Surfbrett sorgt für Großeinsatz

Dabei kamen Boote und Taucher zum Einsatz. Auch die Polizei Hamburg wurde informiert und entsandte eine Streifenwagenbesatzung.

Die Suche wurde nach zwei Stunden ergebnislos abgebrochen. Feuerwehr, DLRG und Polizei rückten wieder ab. (dg)