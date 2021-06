Großeinsatz in Hamburg: Feuerwehr löscht brennende Küche – Polizei ermittelt

Uhlenhorst –

Alarm in Hamburg! Am Montag hat eine brennende Küchenzeile für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. 24 Retter machten sich so schnell es ging auf den Weg zur Schenkendorfstraße – auch weil es hieß, ein Mensch würde in seiner in Flammen stehenden Wohnung eingesperrt sein.

Gegen 16.40 Uhr bekam die Leitstelle der Feuerwehr den ersten Notruf aus der Uhlenhorst: Gleich mehrere Anwohner berichteten von einer „starken Rauchentwicklung“, dichter Qualm würde aus einer Wohnung im dritten Stock quellen. Der Bewohner sei im Inneren gefangen, so Anrufer.

Hamburg: Feuerwehr löscht brennende Küche – Polizei ermittelt

Vor Ort angekommen, stellten die Retter dann tatsächlich ein Feuer fest. Mehrere Beamte mit Atemschutz stürmten das Treppenhaus hoch, brachen die Tür auf, kämpften sich durch die Flammen – vom Mieter fehlte allerdings jede Spur. Die in Brand stehende Küchenzeile – Ursache unbekannt – wurde gelöscht, kurz darauf rückte die Feuerwehr wieder ab.

Wohnungsbrand in Hamburg: Person mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Erst im Nachhinein meldete sich eine Person, möglicherweise der Wohnungsmieter, und gab an, Rauch eingeatmet zu haben. „Sie wurde sofort von Notfallsanitätern rettungsdienstlich versorgt“, teilte Feuerwehrsprecher Torsten Wesselly mit.

Auf eigenen Wunsch lehnte die Person einen Transport ins Krankenhaus allerdings ab. Die Polizei Hamburg kümmert sich nun um die Brandursachenermittlung. (dg)