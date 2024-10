E-Auto brennt in unterster Etage einer Tiefgarage in der City – Großeinsatz!

Großalarm in der City. Gegen 12.45 Uhr dringt plötzlich giftiger Brandrauch aus einer Tiefgarage eines Geschäftsgebäudes am Heidenkampsweg. In der untersten Etage der Tiefgarage finden die Feuerwehrkräfte ein brennendes Auto – ausgerechnet ein besonders schwierig zu löschendes Elektrofahrzeug!

Umgehend wurden weitere Einsatzkräfte nachgefordert. Auf dem Heidenkampsweg Ecke Wendenstraße kommt es aufgrund des Großeinsatzes zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Verletzte Personen gibt es derzeit nicht.

E-Auto brennt in Hamburger Tiefgarage – Akku des Fahrzeugs entzündet sich immer wieder selbst

Ein Rettungswagen steht dennoch zur Sicherheit an der Einsatzstelle bereit. Bereits 45 Minuten nach Einsatzbeginn konnten die Retter vorläufig „Feuer aus“ vermelden. Allerdings stehen die Retter noch vor einer problematischen Aufgabe.

Das Elektrofahrzeug muss aus der Tiefgarage heraus. Das Akkupaket des E-Fahrzeugs erhitzt sich immer wieder. Zeitweilig war der Akku, obwohl der Brand eigentlich gelöscht war, erneut bei 150 Grad Celsius. Ein erneutes Feuer drohte.

Immer wieder müssen nun die Retter das Akkupaket mit Wasser abkühlen, solange, bis das Fahrzeug aus der Tiefgarage geborgen werden kann. Wie dies geschehen soll, ist noch unklar. Es wird derzeit nach einer Lösung gesucht, so ein Sprecher der Feuerwehr.