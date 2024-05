Kleidung am Ufer gefunden: Vermisstensuche im Fleet

Kurz vor der feierlichen Eröffnung des 835. Hafengeburtstags kam es am Donnerstagmorgen in der Altstadt zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. An einem Fleet waren Kleidungsstücke entdeckt worden.

Die Rettungskräfte wurden gegen 9.35 Uhr zum Kehrwiederfleet an der Straße „Auf dem Sande“ gerufen. An einer Backsteintreppe, die zum Wasser führt, wurden Kleidungsstücke gefunden.

Kehrwiederfleet eine Stunde lang abgesucht

Aufgrund der Befürchtung, dass eine Person im Wasser sein könnte, rückten mehrere Löschzüge, Kleinboote und Feuerwehrtaucher an. Der Bereich im Wasser wurde intensiv für eine Stunde abgesucht, jedoch konnte keine Person gefunden werden.