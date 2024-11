Update Großeinsatz in Hamburg: Feuer zerstört Wohnung – 50 Einsatzkräfte vor Ort

Größerer Brand in Barmbek-Süd: In einer Erdgeschosswohnung an der Flotowstraße ist am Freitagmittag ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Kräfte waren im Großeinsatz, weil vom Schlimmsten ausgegangen werden musste.

Das Feuer zerstörte die Erdgeschosswohnung, Flammen schlugen aus dem Fenster bis ins erste Stockwerk. Gleich mehrere Scheiben wurden aufgrund der Hitze zerstört, die Fassade des sechsgeschossigen Gebäudes wurde durch den Ruß schwarz gefärbt.

Feuerwehr sichtet Bewohner

Durch die Größe des Brandes musste die Feuerwehr, die um 14 Uhr alarmiert wurde, davon ausgehen, dass mehrere Menschen in Gefahr waren, möglicherweise sogar welche in der Wohnung eingeschlossen sein könnten. Es sei ein entsprechendes Aufgebot nach Barmbek-Süd geschickt worden, so eine Sprecherin.

Die Flammen drohten, sich auf das darüberliegende Stockwerk auszuweiten. Durch gezieltes Löschen gelang es den Feuerwehrleuten, dies zu verhindern.

Die Bewohner hatten das Gebäude bereits vor und während der Ankunft der ersten Feuerwehrleute verlassen. Neun von ihnen wurden von Sanitätern untersucht. Ins Krankenhaus musste niemand. Für die Bewohner wurde ein HVV-geordert, um darin auf das Ende des Einsatzes zu warten.

Die Polizei sperrte die Straße und sicherte den Bereich, der Verkehr wurde abgeleitet. Um kurz nach 15.30 Uhr war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften rund zwei Stunden im Einsatz. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. (dg)