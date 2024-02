Meterhohe Flammen sorgen für Großeinsatz im Hamburger Süden

Einsatz der Hamburger Feuerwehr: In Neugraben-Fischbek ist am späten Samstagabend eine Gartenlaube in Flammen aufgegangen.

Nachbarn, die in ihren Lauben an der Francoper Straße waren, informierten gegen 22.30 Uhr über den Notruf die Feuerwehr. Sie hatten den Feuerschein gesehen. Entsprechende Kräfte wurden in den Süden der Stadt entsandt.

Laube brennt komplett nieder

Die Retter legten eine Löschleitung und begannen sofort, die Flammen zu bekämpfen. Sie züngelten teils meterhoch in den Nachthimmel. Verletzt wurde durch das Feuer niemand – die Laube brannte allerdings komplett nieder.

Nach den Löscharbeiten wurde der Einsatzort an die Polizei übergeben. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf, dabei wird auch der Verdacht auf Brandstiftung geprüft. Noch ist die Ursache aber unklar. (dg)