Großeinsatz in Hamburg: Haus steht in Flammen – Obdachloser unter Verdacht

Großeinsatz an der Kieler Straße (Stellingen): In einem leerstehenden Haus ist in der Nacht zu Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Retter zogen einen Mann aus den Flammen – ist er für den Brand verantwortlich?

Gegen 0.30 Uhr hatten Anwohner und Zeugen den Notruf gewählt. Beim Eintreffen der Kräfte bestätigte sich das, was zuvor übers Telefon durchgegeben worden war: das Haus stand zu großen Teilen in Flammen. Daher wurden sofort mehr Retter zur Einsatzstelle dazu gezogen.

Hausbrand in Stellingen: Polizei ermittelt

In dem Haus trafen die Beamten auf einen Mann. Er wurde gerettet, versorgt – und dann zur Wache gebracht. Die Polizei prüft den Verdacht, ob der Mann, der dort als Obdachloser gehaust haben soll, für das Feuer verantwortlich ist. Möglicherweise war es ein Unfall, sagt ein Sprecher. „Oder gezielte Brandstiftung. Das müssen die Ermittlungen zeigen.“

In dem Haus soll ein Obdachloser gewohnt haben. Philipp Markhardt In dem Haus soll ein Obdachloser gewohnt haben.

Derweil bekämpften in der Spitze rund 40 Feuerwehrkräfte den Brand, und das über mehrere Stunden. Erst gegen 4.30 Uhr rückten die Kräfte ab und wurde die Sperrung rund um den Einsatzort aufgehoben. (dg)