Großeinsatz für Hamburger Feuerwehr: Acht Bewohner aus Mehrfamilienhaus gerettet

Neugraben -

Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften ist die Hamburer Feuerwehr am Samstagabend zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilenhaus ausgerückt. Weil Menschen in Gefahr waren, gab die Feuerwehr Großalarm. Mehr als 30 Retter waren im Einsatz.

Um 19.40 Uhr gingen zeitgleich mehrere Anrufe in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Mieter eines Wohnhauses an der Cuxhavener Straße meldeten ein Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Auch Flammen seien zu sehen.

Feuer in Hamburg: Acht Bewohner in Neugraben gerettet

Als der Löschzug der Feuerwache Süderelbe am Einsatzort eintraf, forderte der Zugführer sofort Verstärkung an. Menschen standen auf den Balkonen und riefen um Hilfe. Ihnen war der Fluchtweg über das Treppenhaus durch den starken Qualm abgeschnitten. Über eine tragbare Leiter retteten Feuerwehrmänner drei Bewohner vom Balkon, fünf weitere wurden mit Fluchthauben in Sicherheit gebracht.

Nur mit großer Mühe konnten die Retter den Brand in der Wohnung in den Griff bekommen. Wie die MOPO erfuhr, war sie total vermüllt. Verletzt wurde niemand. 19 Bewohner wurden in einem bereitgestellten Linienbus betreut. Ob sie in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist ungewiss.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.