Großeinsatz in einer Hamburger Gewürzfabrik an der Ahrensburger Straße (Tonndorf): Dort ist es am Freitag zu einem Brand in der Abluftanlage einer Mühle gekommen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich für die rund 40 Kräfte schwierig, wie die Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage sagte: Dichter Rauch zog aus dem Fabrikgebäude, die Abluftrohre mussten demontiert werden, um an die letzten Glutnester zu kommen.

Großeinsatz: Feuer in Hamburger Gewürzfabrik

Die Nachlöscharbeiten werden sich noch vermutlich bis in den Abend hinziehen. Das Gebäude war im Vorwege geräumt worden, Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. (dg/rüga)