Demo gegen Gewalt an Frauen: 2500 Teilnehmer ziehen durch Hamburg

Großeinsatz für die Hamburger Polizei: Am Montagnachmittag ist eine Demo mit 2500 Teilnehmern angemeldet, die von Ottensen nach St. Pauli ziehen wollen. Autofahrer müssen mit Straßensperrungen rechnen.

Der Tenor des Aufzugs heißt „Gegen Gewalt gegen Frauen, Lesben, Inter-, Nonbinär, Trans und A-Sexuelle“. Angemeldet wurde der Protest vom „Bündnis 8. März“.

Demo gegen Gewalt an Frauen: So verläuft die Strecke

Zwischen 17 und 20.15 Uhr wollen die Demonstranten, vom Alma-Wartenberg-Platz in Ottensen beginnend, über die Julius-Leber-Straßer, die Max-Brauer-Allee in Richtung St. Pauli ziehen, wo die Demo an der Kreuzung Clemens-Schultz-Straße und Detlev-Bremer-Straße enden soll. Mindestens eine Zwischenkundgebung ist geplant.

Der Demonstrationszug auf dem Weg über die Große Bergstraße. Alexander Palm Der Demonstrationszug auf dem Weg über die Große Bergstraße.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Gewalt an Frauen: „Fast jeden Tag gibt es in Deutschland einen Femizid”

Da die Anmelder mit 2500 Teilnehmer rechnen, hat sich die Polizei entsprechend breit aufgestellt: Mit einem großen Aufgebot an Kräften sichern die Beamten den Demozug ab. Es wird mit einem friedlichen Verlauf gerechnet. (dg)