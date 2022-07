Großeinsatz der Feuerwehr: Flammen schlagen aus Lagerhalle

Auf dem Gelände eines Betriebs am Horster Damm in Hamburg-Altengamme ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen: Meterhohe Flammen schlugen aus einer Lagerhalle. Um 10 Uhr wurde die Feuerwehr informiert.

Als die ersten Einsatzkräfte ankamen, habe die etwa 30 mal 15 Meter große Halle bereits gebrannt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. „Daher wurde auch der Alarm erhöht.“ Bedeutetet: Mehr Kräfte wurden angefordert.

Feuerwehr-Großeinsatz in Hamburg: Lagerhalle brennt

Mit sechs sogenannten C-Rohren und einem Wenderohr (ein Wasserwerfer, der von einer Drehleiter aus benutzt wird) bekämpften die Beamten den Brand. Dabei musste wegen der Hitze auch verhindert werden, dass sich das Feuer auf trockene Wiese- und Grasflächen ausbreitete. Auch den Einsatzkräften machte das Wetter zu schaffen. Mehr als 100 Retter seien im Einsatz, sagte der Sprecher weiter. Verletzte habe es keine gegeben.

Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Wenn die Feuerwehr den Einsatzort freigibt, übernimmt die Polizei. (dg)