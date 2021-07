Großeinsatz an der Elbe: Polizei und DLRG suchen vermissten Seemann

Rothenburgsort –

In der trüben Elbe haben Polizisten und ehrenamtliche Helfer des DLRG am Sonntag nach einem vermissten Seemann gesucht, der einen Abend zuvor nicht mehr an Deck seines in Hamburg angelegten Schiffes zurückgekehrt war.

Mit einem dünnen Stab pikt eine DLRG-Helferin in den Schlick. Tastet den Elbgrund nach jeglichen Auffälligkeiten ab. An Bord ist ein Sonargerät, in der Luft schwebt eine Drohne.

Hamburg: Polizei und DLRG suchen vermissten Seemann

Seit 11 Uhr läuft die Suche in der Billwerder Bucht am Ausschläger Elbdeich – unweit des Binnenschiffes, auf dem der vermisste Matrose arbeitet. Zuständig ist die Wasserschutzpolizei. Die hatte die DLRG zur Hilfe angefordert.

Laut Polizei seien die genauen Umstände des Vorfalls noch unklar. Am Sonntagabend wurde die Suche dann abgebrochen. Es ist fraglich, ob die Suchaktion am Montag weiterlaufen wird, solange es keine neuen Hinweise gibt.