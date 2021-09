Große Rauchwolke: Meterhohe Flammen in Hamburger Kleingarten

Bergedorf –

Eine brennende Gartenlaube hat am frühen Dienstagmorgen die Feuerwehr in Bergedorf in Atem gehalten. Die Retter hatten große Probleme, denn die Laube lag inmitten eines Kleingartenvereins. Die Löschschläuche mussten mehrere Hundert Meter verlegt werden.

Gegen 4.55 Uhr meldete ein Anrufer über den Notruf 112 eine dunkle Rauchwolke über Bergedorf – genauere Ortsangaben konnte er nicht machen. Die Feuerwehr rückte aus und fuhr auf Sicht zum Einsatzort. Der lag inmitten eines Kleingartenvereins in der Straße Pollhof. Dort brannte eine Gartenlaube.

Hamburg: Brennende Gartenlaube hält Feuerwehr in Atem

Hier standen die Retter vor dem nächsten Problem. Sie mussten eine Löschwasserversorgung über mehrere Hundert Meter aufbauen. Nach gut einer Stunde war der Brand schließlich gelöscht. Bis auch die letzten Schläuche wieder eingerollt waren, vergingen nochmal rund 50 Minuten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.