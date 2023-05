Großbrand in Hamburg: Wertvolle Oldtimer durch Flammen zerstört

In Meiendorf ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Großbrand gekommen. In einem Unterstand waren mehrere Autos in Brand geraten, darunter auch Oldtimer. Die Feuerwehr war mir rund 50 Rettern im Einsatz.

Laut Lagedienst der Feuerwehr seien gegen 0 Uhr mehrere Notrufe eingegangen. Die Anrufer meldeten Flammen und Qualm von Gelände eines Winterdienstes im Meiendorfer Mühlenweg. Schon auf der Anfahrt war eine Rauchwolke sichtbar, der Zugführer forderte Verstärkung an.

Rund 50 Feuerwehrmänner bekämpfen Großbrand – Riesen-Schaden

Auf dem Gelände brannten mehrere Autos in einem Unterstand. Darunter auch wertvolle Oldtimer. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Der Brand war nach gut zwei Stunden gelöscht. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt nun die Ursache des Feuers.