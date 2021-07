Großbrand in Hamburg: 24 Stunden nach Ausbruch: Noch immer wird gelöscht

Wilhelmsburg –

Noch immer sind die Löscharbeiten nicht beendet! Auf dem Gelände eines Großhandel im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg war am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 5.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine Brandentwicklung, die sich offenbar schnell ausbreitet. Die Feuerwehr löste die höchste Alarmstufe der letzten Jahre aus. Anwohner wurden gewarnt und der Zugverkehr unterbrochen. Auch am Donnerstagmorgen sind Feuerwehrleute dort noch beschäftigt.

Rückblick: Da die Einsatzkräfte des zuerst eintreffenden Löschzugs am Mittwochmorgen bereits auf der Anfahrt große Rauchwolken und Flammen sahen, wurde umgehend Verstärkung angefordert. Vor Ort am Stenzelring stellte der Einsatzleiter schnell fest, dass eine Lagerhalle in Vollbrand steht – und das Feuer bereits auf eine zweite Lagerhalle übergegriffen hat. Gegen kurz vor 7 Uhr wurde die 6. Alarmstufe ausgelöst – das ist die höchste der letzten fünf Jahre!

Feuer in Hamburgs Süden: Stahlträger verformt – Löscharbeiten schwierig

Fünf Löschzüge, diverse Freiwillige Feuerwehren und weitere Sonderkomponenten waren mit mehr als 150 Rettern im Einsatz vor Ort und versuchten, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Durch verbrennende Materialien, die sich in der Lagerhalle befanden, entstand gefährlicher Qualm. Anwohner wurden durch Lautsprecheransagen gebeten, ihre Türen und Fenster geschlossen zu halten. Es gab eine offizielle Warnung für die Stadtteile Veddel, Harburg, Billbrock, Moorfleet, Wilhelmsburg.

Die Löscharbeiten gestalteten sich als äußerst schwierig. Durch die Hitze hatten sich Stahlträger verformt, die Halle drohte einzustürzen. Dadurch konnten die Einsatzkräfte nur von außen und über mehrere Drehleitern löschen.

Video: Brand von der Wilhelmsburger Reichsstrasse aus zu sehen

Großeinsatz in Wilhelmsburg: Keine S-Bahnen und Metronome

Aufgrund des Einsatzes wurde die Linie S3 zwischen Wilhelmsburg und Hammerbrook unterbrochen. Auch die Metronome auf der Strecke zwischen Hamburg-Harburg und Hamburg Hauptbahnhof waren betroffen.

Auch die ganze Nacht über waren Einsatzkräfte noch vor Ort. Laut Pressestelle der Feuerwehr waren am Donnerstagmorgen noch immer zwei Löschzüge sowie zwei Freiwillige Feuerwehren mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Im Laufe des Tages soll der Einsatz beendet werden.