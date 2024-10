Passanten sehen Waffe und machen Fotos – SEK stürmt Wohnung in Hamburg

Große Aufregung in Rotherbaum: Passanten wollen am Sonntagabend in einer Souterrain-Wohnung eine Langwaffe gesehen haben. Sie machen Fotos und alarmieren die Polizei. Wenig später fordern die Einsatzkräfte Verstärkung an.

Das Gebiet an der Koopstraße wurde weiträumig abgesperrt und mit schwer bewaffneten Einsatzkräften abgesichert. Kurz darauf stürmte das Spezialeinsatzkommando (SEK) die Wohnung und konnte einen Bewohner überwältigen.

Großeinsatz in Hamburg: Softairwaffe löst Alarm im Stadtteil Rotherbaum aus

Bei der Waffe handelte es sich um eine Softairwaffe, die allerdings täuschend echt aussah. Laut „Bild“ sorgte eine erhöhte Sicherheitslage für besondere Vorsicht, da sich der Hamas-Überfall auf Israel an diesem Tag jährte und Bundeskanzler Olaf Scholz (66) in Hamburg erwartet wurde. Die Ermittlungen dauern an.