Großalarm in Raffinerie – Feuer direkt neben Kraftstoffrohren!

Die Feuerwehr ist am Samstagmorgen mit einem Großaufgebot zu einer Raffinerie in Heimfeld ausgerückt. Dort war in einem Trafohaus für die Dieselproduktion ein Brand ausgebrochen – direkt neben den Rohren, durch die hochexplosiver Kraftstoff fließt.

Gegen 10.20 Uhr stieg plötzlich schwarzer Rauch vom Gelände der Raffinerie an der Moorburger Straße auf. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen und einer Freiwilligen Wehr an. Rund 30 Retter waren im Einsatz.

Brand in Travohaus neben mit Kraftstoff gefüllten Rohren

Laut Feuerwehr war der Brand in einem auf dem Gelände befindlichen Elektroraum ausgebrochen. Um zu verhindern, dass die Flammen über eine dort befindliche Hochspannungsleitung die Rohre mit hochexplosiven Kraftstoff erfassen, wurden in dem Bereich die Anlagenteile für die Dieselherstellung abgeschaltet.

Nach gut 30 Minuten hatten die von der Werksfeuerwehr unterstützen Retter die Gefahr gebannt. Angaben zur Schadenshöhe waren nicht zu erhalten. Laut Lagedienst der Feuerwehr gab es keine Verletzten.