Großalarm in Hamburg: Polizisten mit Maschinenpistolen – Straßen abgesperrt

In Osdorf kommt es am Samstagmorgen zu einem Großeinsatz der Polizei. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte sperren den Bereich um die Bornheide ab, aus allen Teilen der Stadt rasen Polizeiwagen dorthin. Auch Spezialkräfte sind dabei. Was ist da los?

Wie ein Zeuge der MOPO berichtete, wurde er mit seinem Auto im Einmündungsbereich Bornheide / Immenbusch gestoppt. Polizisten mit Maschinenpistolen und spezieller Schutzausrüstung ließen kein Fahrzeug mehr durch. Auch rund um den Bereich waren dutzende schwer bewaffnete Beamte. Schließlich rückte sogar das Spezialeinsatzkommando (SEK) an.

Schwer bewaffnete Polizisten haben den Bereich um die Bornheide abgesperrt. hfr Schwer bewaffnete Polizisten haben den Bereich um die Bornheide abgesperrt.

50-Jähriger gibt an, gefährliche Waffen bei sich zu haben

Wie die MOPO erfuhr, sei es in einem der dortigen Häuser zu einer Bedrohungslage gekommen. Kurz darauf der Zugriff – eine Person soll festgenommen worden sein. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, habe sich gegen 10.45 Uhr ein 50-Jähriger über den Notruf gemeldet und angegeben, gefährliche Waffen bei sich zu haben. Weil sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, seien umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden. Polizisten führten ihn schließlich einem Amtsarzt zu.