Großalarm in Hamburger Nobelviertel – Auto brennt in Tiefgarage

Ein Brand in einer Tiefgarage hat am späten Samstagabend Großalarm in Othmarschen ausgelöst. In einem der Häuser im Reemtsma-Park ist ein Auto in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, rund 30 Retter waren im Einsatz.

Der Reemtsma-Park gehört zu den teuersten Adressen in Hamburg. Hier leben viele Reiche, auch HSV-Stars haben hier schon gewohnt. Am Samstagabend wurde die Wohnanlage nun Schauplatz eines größeren Feuerwehreinsatz. Gegen 22.50 Uhr meldete der Bewohner eines Hauses starken Qualm aus der Tiefgarage.

E-Auto brennt in Tiefgarage in Hamburger Nobel-Viertel

Als Brandherd machten Feuerwehrleute unter Atemschutz ein brennendes E-Fahrzeug in der Tiefgarage aus. Das war nach gut einer Stunde gelöscht. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Auch Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Brandermittler wollen den Tatort am Sonntagmorgen aufsuchen, um Spuren zu sichern.