Großalarm in Hamburg: U-Bahnhof komplett verqualmt – Züge geräumt

Lokstedt -

Großalarm in Lokstedt! Eine starke Rauchentwicklung am Bahnhof Hagendeel hat am Montagabend für Chaos auf der Linie U2 gesorgt. Zwei Züge wurden evakuiert – die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.

Um kurz nach 22 Uhr ging der Alarm in der Einsatzzentrale ein. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit rund 45 Rettern an. „Am Bahnhof wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt“, so ein Sprecher vor Ort. Unter Atemschutz ging ein Trupp zur Erkundung vor.

Rund 45 Einsatzkräfte rückten an. Die Belüftungsarbeiten gestalteten sich als schwierig. Heiden Foto:

Hamburg: Brand im U-Bahn-Tunnel – Züge evakuiert

Im Tunnel fanden die Einsatzkräfte dann brennende Bahnschwellen vor. Das Feuer wurde zwar rasch durch ein C-Rohr gelöscht. Doch durch den Qualm kam es zu einer starken Verrauchung im Bahnhof.



„Aufgrund der Rauchentwicklung mussten zwei Züge im Bahnhof anhalten und wurden durch das Betriebspersonal geräumt“, so der Feuerwehr-Sprecher weiter. Insgesamt 55 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Glück im Unglück: Keine Person sei verletzt worden.

Die Retter setzten Be- und Entlüftungsgeräte ein. Heiden Foto:

Die Belüftungsarbeiten gestalteten sich als sehr aufwendig. Denn die Problematik sei, dass der Tunnel mehrere Kilometer lang ist. „Wir müssen entsprechend erstmal Zugänge finden“, hieß es am späten Abend. Die Brandursache sowie weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Insgesamt eineinhalb Stunden seien Einsatzkräfte vor Ort gewesen.