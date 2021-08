Großalarm in Hamburg: Feuerwehr evakuiert Pflegeeinrichtung nach Brand

Großalarm für die Hamburger Feuerwehr: Gegen 20.55 Uhr wurden die Retter am Sonntagabend zur Bullenkoppel in Wandsbek gerufen. Nach einem Brand in einem Zimmer mussten dort Bewohner einer Pflegeeinrichtung evakuiert werden. Ersten Informationen zufolge wurde eine Person verletzt.

Nach MOPO-Informationen brach das Feuer in einem Zimmer der Pflegeeinrichtung aus – dort fing offenbar eine Mikrowelle Feuer. Giftiger Rauch bereitete sich in der Einrichtung aus, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von 50 Rettern aus.

Hamburg: Feuerwehr rettet Bewohner über Drehleiter

Bewohner des Pflegeheims in Hamburg mussten über eine Drehleiter evakuiert werden. Röer Foto:

Zahlreiche Bewohner der Einrichtung mussten über eine Drehleiter evakuiert werden. Mindestens eine Frau kam verletzt in ein Krankenhaus: Verdacht auf Rauchgasvergiftung.

Der Einsatz dauerte am späten Sonntagabend noch an. (röer/due)