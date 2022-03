Großalarm in Hamburg: Ausbrecher-König fast geschnappt?

Heiße Spur zu Ausbrecher-König Karl L.: Der Schwerverbrecher war am Freitag aus dem Santa Fu in Fuhlsbüttel geflohen. Am Mittwoch könnte er nun in Billstedt gesichtet worden sein. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Bewaffnete Einsatzkräfte, Suchhunde und sogar der Polizeihubschrauber „Libelle“ waren im Einsatz: Die Polizei bestätigte der MOPO eine umfangreiche Suche nach einem Flüchtigen am Mittwochabend in Billstedt.

Hamburger Straftäter Karl L.: Er ist weiter auf der Flucht

Die Spur ergab sich aus einer Verkehrskontrolle an der Hollestraße, bei der ein Mann aus einem VW Golf durch die Gärten der angrenzenden Grundstücke floh. Dabei könnte es sich um den Schwerverbrecher Karl L. gehandelt haben, der am vergangenen Freitag auf dem Rückweg von einem begleiteten Freigang in die JVA Fuhlsbüttel geflohen war.

Das könnte Sie auch interessieren: Tatort Hamburg: Fünf Schüsse auf den Pöseldorfer Gastro-Playboy

Die aufwendige Suche blieb jedoch ergebnislos: Die Spur verlor sich an der U-Bahnstation Billstedt. Der Golf wurde sichergestellt. (ncd)