Großalarm im Elbe-Einkaufszentrum: Brand in der Fassade – Gebäude evakuiert

Osdorf -

Großalarm am Elbe-Einkaufszentrum in Osdorf. Dort stieg am Dienstagmittag Rauch am Gebäude auf. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Das Einkaufszentrum wurde evakuiert.

Gegen 11.50 Uhr erreichte die Einsatzzentrale der Feuerwehr die Meldung. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst, außerdem meldete der Sicherheitsdienst eine Rauchentwicklung. Die Räumung des Shopping-Centers wurde veranlasst.

Elbe-Einkaufszentrum: Feuer in der Fassade

Sofort rückten zwei Löschzüge und der Führungsdienst an. Rund 40 Retter sind im Einsatz. Doch die hatten zunächst Mühe, den Brandherd zu lokalisieren. Erst nach gut einer Stunde entdeckten Feuerwehrmänner einen Schwelbrand in der Außenfassade. Es begannen aufwendige Löscharbeiten.

Der Einsatz dauert zur Stunde noch an.