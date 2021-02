Großalarm für die Feuerwehr: Autos brennen lichterloh – giftiger Rauchpilz über Hamburg

Bergedorf -

Feueralarm in Bergedorf. Am Montagnachmittag stieg dort eine große, schwarze Rauchsäule in den blauen Himmel. Mehrere Notrufe gingen in der Einsatzzentrale ein – der Großalarm wurde ausgerufen.

Gegen 16.45 Uhr schlagen plötzlich Flammen auf einem Hinterhof aus einem Carport. Dichter Qualm zieht in das angrenzende Wohnhaus.



Die Bewohner wählen panisch den Notruf. Wenige Minuten später ist der Löschzug der Feuerwache Bergedorf am Einsatzort.



Rauchpilz über Bergedorf – Großalarm für die Feuerwehr

Da steht bereits eine riesige schwarze Rauchwolke über dem Haus. Der Zugführer fordert Verstärkung an und löst die 2. Alarmstufe aus.



Mehrere Freiwillige Feuerwehren und Löschzüge rücken an. Unter dem Carport stehen mehrere Autos in Flammen. Verbrennendes Gummi und Plastik sorgen für giftigen Qualm.



Das könnte Sie auch interessieren: Großbrand im Norden legt Schule in Schutt und Asche

Nach gut 30 Minuten haben die Retter das Feuer unter Kontrolle. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.