In einer Wohnunterkunft für Flüchtlinge in Heimfeld ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand hatte seinen Ursprung im Erdgeschoss und breitete sich bis in die erste Etage des Gebäudes aus. Die Feuerwehr löste die 2. Alarmstufe aus. Rund 50 Retter sind im Einsatz.

Ersten Informationen zufolge hatte der Sicherheitsdienst gegen 6.25 Uhr Alarm geschlagen. Aus dem Erdgeschoss einer Wohnunterkunft in der Straße Am Radeland war dunkler Qualm aufgestiegen. Als der erste Löschzug am Einsatzort eintraf, loderten bereits Flammen aus dem Fenster. Der Zugführer löste sofort die 2. Alarmstufe aus.

Feuer in Wohnunterkunft – Feuerwehr löst 2. Alarmstufe aus

Wie Feuerwehrsprecher Dennis Diekmann der Mopo bestätigte, war der Brand in einem der Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Flammen hätten sich in das Obergeschoss ausgebreitet und drohten dort auch das Dach zu erfassen. Laut des Sprechers gäbe es zum Glück keine Verletzten. Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.