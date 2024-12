Großalarm auf der Elbe – Binnenschiff brennt

Großalarm auf der Elbe in Finkenwerder: Im Maschinenraum des Binnenschiffes „Linah“, das am Anleger am Aue-Hauptdeich im Köhlfleet liegt, bricht am Mittwoch plötzlich ein Brand aus.

Die Feuerwehr rückte gegen 14.25 Uhr mit mehreren Booten sowie Einsatzfahrzeugen und rund 70 Rettern aus. Eine erste Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr wurde eingeleitet. Um weitere Einsatzkräfte zur Verfügung zu haben, hatte der Zugführer die Alarmstufe auf „Feuer 2“ erhöht und weitere Kräfte nachgefordert.

Feuer auf Binnenschiff in Finkenwerder – Feuerwehr im Großeinsatz

Denn zunächst wurde befürchtet, dass mehrere Personen sich verletzt hätten. Dies konnte allerdings zum Glück nicht bestätigt werden: Nach ersten Informationen gibt es keine Verletzten. Der Brand im Verteilerkasten konnte schnell gelöscht werden.

Bei dem betroffenen Binnenschiff handelt es sich um ein 86 Meter langes und zehn Meter breites Schiff. Es soll mit rund 1000 Tonnen Gips beladen und fest am Anleger vertäut sein. Weitere Hintergründe sind derzeit noch unklar.