Großalarm am Neuen Wall: Arbeiter will Unkraut abflammen – und setzt Fassade in Brand

Altstadt -

Großalarm am Neuen Wall! In der Nobel-Einkaufsstraße ist am Freitagmittag ein Brand ausgebrochen. Ein Arbeiter wollte Unkraut abflammen – und setzte dabei eine Fassade in Flammen. Die Feuerwehr konnte nur im letzten Moment Schlimmeres verhindern.

Die Einkaufstraße Neuer Wall gilt als die Adresse unter den Reichen und Schönen. Wer es sich leisten kann, hier in einer der vielen Nobelboutiquen einzukaufen, hat finanziell wenig Sorgen. Die Geschäftsleute wollen, dass ihre Läden optisch einwandfrei aussehen und problemlos erreichbar sind.

Unkraut abgeflammt: Fassade am Neuen Wall fängt Feuer

Bei einer Verschönerungsarbeit wurde nun Feueralarm ausgelöst. Arbeiter waren mit einem Gasbrenner dabei, auf dem wasserseitigen Flanierweg Unkraut abzuflammen. Doch das ging schief: Eine kleine Flamme hatte sich hinter die Fassadenverkleidung gefressen – plötzlich qualmte es fürchterlich.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuer in Fassade von Hamburger Bürogebäude

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschzügen an. Die Retter wussten, was ihnen blüht, wenn sich der Brand weiter ausbreitet: Ende April waren sie zweimal über viele Stunden wegen eines Fassadenbrandes am Rödingsmarkt im Einsatz.

Diesmal hatten die Feuerwehrmänner den Brand aber rechtzeitig unter Kontrolle. Nach gut einer Stunde konnte Entwarnung gegeben werden und die Retter rückten wieder ab.