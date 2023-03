Grausiger Fund: Wasserleiche in Hamburg entdeckt

Grausiger Fund in Finkenwerder: Ein Passant hat am Sonntagmorgen die Wasserleiche eines Mannes in einem Seitenkanal der Elbe entdeckt.

Die Feuerwehr habe den leblos im Wasser treibenden Körper aus dem Steendiekkanal geborgen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es handele sich laut Polizei um einen 50-Jährigen. Die genaue Todesursache war zunächst noch unklar. Ein Verdacht auf Fremdverschulden bestehe aber nicht.

Erst vor wenigen Tagen hatte der tragische Unfall eines Zehnjährigen in Waltershof Hamburg erschüttert. Der Schüler einer Einrichtung für behinderte Kinder war in die Elbe gestürzt und ist wahrscheinlich ertrunken. (mp/dpa)