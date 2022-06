Grausiger Fund im Wald: Vermisster 56-Jähriger aus Altona ist tot

Die Hamburger Polizei suchte seit Anfang Mai mit einem Lichtbild nach dem 56-jährigen Frank M. aus Altona-Nord und bat die Bevölkerung dringend um Hinweise, da der Mann sich womöglich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Nun gibt es traurige Gewissheit: Frank M. ist tot.

Frank M. war am vergangenen 3. Mai zuletzt in der Haubachstraße in Altona-Nord gesehen worden. Der 56 Jahre alte Mann benötigte laut Polizei dringend medizinische Hilfe.

Vermisster Frank M. tot in Hausbruch aufgefunden

Anfang Juni wurde von einem Passanten im Staatsforst in Hausbruch eine Leiche aufgefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, führten die Ermittlungen zur Identifizierung des Leichnams und der Gewissheit, dass es sich dabei um den vermissten Frank M. handelt. „Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor“, so Sprecher Thilo Marxsen.

Die Fahndung sowie die Ermittlungen wurden eingestellt. (mp)