Wie die Polizeidirektion mitteilte, fand ein Pilzsammler nahe der Bundesstraße 28 nach Kniebis in einem Waldstück eine tote Frau in einer Parkbucht. Wie die MOPO erfuhr, soll sie geschändet worden sein. Später habe der Täter versucht, den Leichnam zu verbrennen.

Am 11. September machte ein Pilzsammler in einem Waldstück bei Freudenstadt (Baden-Württemberg) eine grausame Entdeckung. Er fand die Leiche einer jungen Frau. Schnell war klar, die Tote wurde Opfer eines Verbrechens. Die Polizei tappte tagelang im Dunkeln. Auch die Identität war lange unklar. Jetzt steht fest: Die Spur führt nach Hamburg.

Vermisstenfälle in Deutschland abgeglichen

Mit einem Zeugenaufruf wandte sich die Polizei an die Öffentlichkeit. Hierzu stellte sie auch ein rekonstruiertes Gesichtsfoto sowie Bilder von markanten Tätowierungen, die die Tote am Körper trug, zur Verfügung. Eine SOKO wurde eingerichtet. Weil zunächst keine Hinweise eingingen, wiederholte die Polizei ihren Zeugenaufruf zwei Wochen später. Schließlich glich man Vermisstenfälle in der Datenbank aller Polizeidienststellen ab. Mit Erfolg.

Mit diesem Zeugenaufruf bat die Polizei um Hinweise. hfr Mit diesem Zeugenaufruf bat die Polizei um Hinweise.

Die Ermittler wurden auf eine Vermisstenanzeige aufmerksam, die ein Mann aus Hamburg Billstedt gestellt hatte. Der hatte seit längerer Zeit seine Schwester (36), die vor einiger Zeit nach Nordrhein-Westfalen gezogen war, nicht mehr erreichen können. Nach MOPO-Informationen handelt es bei der Toten um die in Hamburg als vermisst gemeldete Frau.

Todesnachricht in Hamburg überbracht

Die Todesnachricht wurde dem Bruder in Billstedt am Mittwoch überbracht. Zeitgleich wurde in Baden-Württemberg ein Tatverdächtiger durch Spezialkräfte festgenommen. Er stammt laut Polizei aus dem sozialen Umfeld der 36-Jährigen. Zu den weiteren Hintergründen wollen sich die zuständigen Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen gegenwärtig nicht äußern.