Graffiti-Sprayer im S-Bahntunnel – Zugverkehr gestoppt

Ein Einsatz der Bundespolizei am S-Bahnhof Königstraße (Altona-Altstadt) verursachte am Donnerstagabend eine kurzzeitige Sperrung des Zugverkehrs. Drei Jugendliche waren in den Tunnel gelaufen, um dort Graffiti an die Wände zu sprühen.

Laut einem Sprecher der Bundespolizei habe ein am Bahnsteig wartender Mann gegen 20.30 Uhr gemeldet, dass drei Jugendliche (alle 17 Jahre alt) in den Gleisbereich gestiegen und dann in den Tunnel gegangen seien. Sofort wurde von den Beamten eine Streckensperrung veranlasst.

Hamburg: Graffiti-Sprayer im S-Bahntunnel gestellt

Eingesetzte Bundespolizisten trafen die drei Jugendlichen im Tunnelbereich an. Sie hatten laut der Beamten dort Graffiti an die Wände gesprüht.

Alle kamen auf die Wache und wurden erkennungsdienstlich behandelt. Die Beamten sicherten Beweismaterial und leiteten ein Strafverfahren ein.