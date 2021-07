Graffiti an Hamburger S-Bahnhof: Bundespolizei setzt neunköpfige Sprayer-Gruppe fest

Bahrenfeld –

Bundespolizisten haben am Sonnabendnachmittag eine neunköpfige Personengruppe gestellt. Zeugen hatten beobachtet, wie die Männer einen Brückenpfeiler an der S-Bahnstrecke besprühten, und hatten daraufhin die Beamten alarmiert. Gegen drei Personen aus der Gruppe besteht hinreichender Tatverdacht.

Fahrgäste eines Regionalexpress-Zuges hatten in Höhe des Bahnhofs Diebsteich beobachtet, wie mehrere Personen an einer S-Bahnbrücke Graffiti sprühten. Die alarmierte Bundespolizei war rasch mit mehreren Streifenwagen am Einsatzort und konnte die Gruppe noch am Tatort antreffen. Bei ihnen wurden mehr als 30 Spraydosen gefunden.

Graffiti in Hamburg: Neun Sprayer festgenommen

Anhand der Spurenlage ermittelten die Beamten dann, dass mindestens drei der Personen, nämlich zwei 22-Jährige sowie ein 33-Jähriger, im Verdacht stehen, für die Graffiti verantwortlich zu sein. Sie wurden abgeführt.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei darauf hin, dass Sachbeschädigungen durch Graffiti kein Kavaliersdelikt sind. Neben der strafrechtlichen Verfolgung kommen auf die Täter häufig empfindlich hohe zivilrechtliche Forderungen zu. Die Beseitigung der Farbe ist sehr kostenintensiv.