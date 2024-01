Glätte in Hamburg: Winterdienst im Volleinsatz, Dutzende Flüge fallen aus

Überfrierende Nässe und Schnee sorgen im Norden am Mittwoch weiterhin für glatte Straßen. Bereits seit 1 Uhr nachts war in Hamburg der Winterdienst im Volleinsatz. Am Airport fallen Dutzende Flüge aus.

Laut Stadtreinigung am frühen Morgen waren etwa 280 Fahrzeuge und insgesamt rund 700 Einsatzkräfte seien mit der Räumung von wichtigen Verkehrsstraßen, Busbuchten, ausgewählten Rad- und Gehwegen sowie Zebrastreifen beschäftigt. Zu nächtlichen Unfällen aufgrund der Glätte sei es jedoch nicht gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei zur MOPO.

Glatte Straßen in Hamburg: Winterdienst im Volleinsatz

Auch der Airport ist vom Winterwetter betroffen – wenn auch indirekt: „Aufgrund der dortigen Wettersituation fallen heute vor allem Lufthansa-Verbindungen von und nach Frankfurt und München aus“, sagt Flughafen-Sprecherin Janet Niemeyer der MOPO. „Gestrichen sind für heute rund ein Dutzend Starts und rund ein Dutzend Landungen.“ Am Hamburg Airport selbst gebe es keine Beeinträchtigungen.

Wie lange die Einschränkungen in München und Frankfurt andauerten, sei noch nicht abzusehen: „Dies kann auch über den heutigen Mittwoch hinaus andauern“, so Niemeyer. Betroffene Passagiere sollten sich auf der Airport-Webseite über ihren Flugstatus auf dem Laufenden halten und sich bei Bedarf an ihre Fluggesellschaft wenden.

DWD: Im Laufe des Mittwochs Neuschnee möglich

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) ist in Hamburg noch bis zum Vormittag streckenweise mit Glätte zu rechnen. Zudem kann es im Laufe des Tages zu etwas Neuschnee kommen. Im Tagesverlauf werden Temperaturen um ein Grad erwartet.

In der Nacht zum Donnerstag wird es bei Tiefstwerten von bis zu minus sechs Grad wieder deutlich kälter. Die Straßen werden dem DWD zufolge dann erneut glatt. (dpa/mp)