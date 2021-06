Glätteeinbruch im Norden: Radfahrer bei Unfall in Hamburg verletzt

Überfrierende Nässe hat am Donnerstagmorgen im ganzen Norden zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Auch in Hamburg gab es bereits einen Crash aufgrund der Glätte. Die Stadtreinigung ist mit Streufahrzeugen im Einsatz.

An mehreren Stellen konnte man die Hamburger über die Bürgersteige rutschen sehen. Gegen 7.57 Uhr kam es Am Langberg/Bergedorfer Straße laut Polizeiangaben zu einem ersten Glätteunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Der Radfahrer wollte eine Kreuzung überqueren, stürzte dabei und rutschte gegen ein stehendes Auto. Er verletzte sich an der Hand und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Wie die Polizei mitteilte, kam es in den Morgenstunden zu insgesamt fünf Glätteunfällen in Hamburg.

Glätte-Unfälle: Stadtreinigung im Einsatz

Die Stadtreinigung rückte im gesamten Stadtgebiet mit 55 Streufahrzeuge aus.

Vereiste Straßen im gesamten Norden

Insgesamt gab es im Norden mehrere Glätte-Karambolagen. Besonders auf den Straßen in und um Flensburg sei es am Morgen zu Zusammenstößen gekommen, bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstag der Deutschen-Presse-Agentur. Auch in Lübeck kam es zu Glätteunfällen, bei denen neben Pkw auch Radfahrer und Fußgänger beteiligt waren. „Die genaue Anzahl ist noch ungeklärt. Wir rechnen damit, dass es zu weiteren glättebedingten Unfällen kommen wird“, teilte Torge Stelck von der Landespolizei Schleswig-Holstein mit. (abu/dpa)