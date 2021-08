Giftalarm in Hamburg: Feuerwehr im Großeinsatz: Bezirksamt Mitte geräumt

Neustadt –

Aufregung in der City: Wegen eines Giftalarms ist das Bezirksamt Hamburg-Mitte an der Kaiser-Wilhelm-Straße am Mittwoch geräumt worden. Die Feuerwehr rückte aus, die Polizei sperrte die Straße beidseitig.

Wie die MOPO von einem Sprecher der Feuerwehr erfuhr, sollen sich zwei Stoffe bei Handwerksarbeiten im Keller gemischt und eine thermische Reaktion ausgelöst haben. „Es kam zu einer Erhitzung. Wir ließen das Gebäude vorsorglich evakuieren.“

Giftalarm in Hamburg: Bezirksamt geräumt – Feuerwehr im Einsatz

Später kam heraus: Offenbar war ein falsches Desinfektionsmittel für die Klimaanlage bestellt und mit einer anderen Chemikalie gemischt worden. Durch die Mischung entstehen giftige und ätzende Gase, so der Sprecher weiter. Die Lüftungsanlage wurde abgestellt. 300 Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen.

Ein Polizist regelt den Verkehr vor dem Bezirksamt Mitte in Hamburg. Marius Röer Foto:

Verletzt wurde durch das Gas nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Feuerwehr nimmt Messungen an verschiedenen Stellen vor, um die Wirksamkeit des Stoffes weiter zu untersuchen. Um 14.15 Uhr, also rund zwei Stunden nachdem erste Kräfte vor Ort eingetroffen waren, wurde die Evakuierung wieder aufgehoben.