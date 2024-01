Ein öffentlich ausgetragener Rosenkrieg, schwere Anschuldigungen – und nun eine filmreife Entführung: Der Streit zwischen Steakhaus-Erbin Christina Block und ihrem Ex-Mann Stephan Hensel ist vor allem für die vier gemeinsamen Kinder unerträglich belastend. Neben deutscher und dänischer Polizei und Staatsanwaltschaft sind inzwischen auch das Oberlandesgericht und das Jugendamt im Bezirksamt Nord involviert. Es versucht in solchen Fällen zu vermitteln und zu helfen – doch es gibt klare Grenzen.

Jeder Fall sei ein Einzelfall, sagt Alexander Fricke, Sprecher des Bezirksamts Nord, im MOPO-Gespräch. Jeder Fall stehe für sich. Zunächst werde im Zusammenwirken von Fachkräften erste Einschätzungen vorgenommen. Danach würden weitere Schritte beschlossen, „die für eine Abklärung möglicher Kindeswohlgefährdungen unternommen werden müssen“.

Das sind die ersten Schritte

Im Anschluss an die erste Einschätzung erfolge nach Möglichkeit gemeinsam mit den betroffenen Kindern und den Sorgeberechtigten, meistens den Eltern, die Bewertung und bei Bedarf die Abstimmung notwendiger Maßnahmen. Wenn eine Gefährdung ausgeschlossen wird, entscheiden die Eltern, ob sie weitere Unterstützung wünschen. Wenn nicht, würden erforderliche Verantwortlichkeiten festgelegt. Fricke: „Dann wird überprüft, ob die Verabredungen eingehalten werden und ob die Maßnahmen wirksam sind, um den notwendigen Schutz der Kinder sicherzustellen.“

Unabdingbar sei der persönliche Kontakt zu den betroffenen Minderjährigen. Wenn Eltern dies verhindern, müsse das Jugendamt das Familiengericht einschalten. Es gebe dabei klare Grenzen. „Bei einer akuten Gefährdung können Kinder vom Jugendamt in Obhut genommen werden, wenn eine gerichtliche Entscheidung nicht abgewartet werden kann“, so Fricke.

Vater stellt Eilantrag auf Rückführung

Rechtliche Entscheidungen bezüglich des Sorge- und Umgangsrecht könnten nur die Eltern selber oder ersatzweise das Gericht treffen, wenn die Eltern nicht in der Lage sind, im Sinne der Kinder Lösungen zu finden. Das Jugendamt berät Eltern hierzu, Entscheidungsbefugnisse hat es aber nicht.

Am Freitagmittag wurde bekannt, dass Hensel am Hanseatischen Oberlandesgericht einen Eilantrag auf Rückführung der Kinder nach Dänemark gestellt hat, zunächst hatte das „Abendblatt“ berichtet. Gerichtssprecher Kai Wantzen erklärt dazu: „Das beinhaltet auch den Antrag, dass die elterliche Sorge durch einstweilige Anordnung auf den Vater allein übertragen und die Mutter zur Herausgabe der Kinder verpflichtet werden soll.“

Christina Block, Miteigentümerin der Block-Gruppe (Archivbild) dpa Christina Block, Miteigentümerin der Block-Gruppe (Archivbild)

Zu dem Fall der Block-Kinder, der beim Bezirksamt Nord (die Mutter lebt in Ohlsdorf) anhängig ist, kann Fricke aus Datenschutz-Gründen keine Auskünfte geben. Aber: „Sorgerechtsstreitigkeiten stellen für Kinder grundsätzlich eine hohe Belastung dar.“ Oft hätten Kinder eine eigene Bindung zu jedem Elternteil, „und es ist wichtig, dass der jeweils andere Elternteil diese Bindung akzeptiert und fördert.“

Streit um die Block-Kinder schwelt seit Jahren

In der Neujahrsnacht wurde Stephan Hensel, Christina Blocks Ex-Mann, laut Polizei in Dänemark von acht Männern attackiert. Die Kinder Klara (13) und Theodor (10) wurden in ein Auto gezerrt. Wenige Stunden nach dem Angriff im dänischen Gravenstein befanden sie sich in der Obhut der Mutter. Gegen Block wurde in Dänemark ein Haftbefehl erwirkt, den die Hamburger Staatsanwaltschaft aber in einen Aufenthaltsbeschluss umwandelte. Block muss sich regelmäßig bei den Beamten melden und sagen, wo sie sich aufhält. Ihr bleibt eine Auslieferung und Haft erspart.

Der Streit zwischen Block und Hensel tobt bereits seit vielen Jahren: Erst hatte ein Amtsgericht zugunsten Hensels entschieden, 2021 aber sprach das Oberlandesgericht per einstweiliger Anordnung das Recht zur Aufenthaltsbestimmung Block zu. Dieses Verfahren ist noch nicht rechtskräftig abgeschlossen, wie Wantzen erläutert: „Erstinstanzlich hat das Familiengericht die Sorgerechtsanträge der Eltern zurückgewiesen, weil die deutschen Gerichte wegen des inzwischen verfestigten Lebensmittelpunktes der Kinder in Dänemark nicht mehr international zuständig seien. Dagegen hat die Mutter Beschwerde eingelegt, über die noch nicht entschieden worden ist.“

Parallel ermittelten die dänischen Behörden selbst, befragten auch die Kinder. Ein dänisches Gericht urteilte, dass die Kinder bei dem Vater bleiben sollten. Die Verfahren auf deutscher Seite laufen davon unabhängig weiter.

Das Jugendamt ist in dem Block-Fall bisher nur beratend tätig geworden. Die Ermittlungen führen deutsche und dänische Sicherheitsbehörden zusammen. Bis es eine gerichtliche Entscheidung zum Eilantrag des Vaters der Kinder gibt, werden, so Wantzen im „Abendblatt“, „eher Tage als Wochen“ vergehen.