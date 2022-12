Großeinsatz fürs Gesundheitsamt, die Polizei und den Zoll: Die Beamten haben am Samstag zahlreiche Corona-Testzentren in Hamburg durchsucht. Es hatte Hinweise gegeben, dass die Betriebe sich offenbar nicht ganz an die Regeln gehalten haben sollen. Bei einigen sollen es, wie die MOPO erfuhr, schon Zweitbesuche gewesen sein: Einzelne Zentren waren also bereits vorher bei Kontrollen negativ aufgefallen und mussten teils schließen. Die Gründe sind vielfältig: Die vorgegebenen Abstände werden nicht eingehalten, das Hygienekonzept ist mangelhaft, der Umgang mit den Teststreifen unsachgemäß.

Großeinsatz fürs Gesundheitsamt, die Polizei und den Zoll: Die Beamten haben am Samstag zahlreiche Corona-Testzentren in Hamburg durchsucht. Es hatte Hinweise gegeben, dass die Betriebe sich offenbar nicht ganz an die Regeln gehalten haben sollen.

Teilweise sollen es, wie die MOPO erfuhr, schon Zweitbesuche gewesen sein: Einzelne waren also bereits vorher bei Kontrollen negativ aufgefallen und mussten teils schließen. Die Gründe sind vielfältig: Die vorgegebenen Abstände werden nicht eingehalten, das Hygienekonzept ist mangelhaft, der Umgang mit den Teststreifen unsachgemäß.

Bezirkssamt, Polizei und Zoll filzen Corona-Testzentren in Hamburg

Am Vormittag startete der Kontroll-Marathon in St. Georg: Im Gebäude des „Hotel Lilienhof“ an der Ernst-Merck-Straße filzten die Beamten die erste Test-Station, danach ging es quer rüber ins nahe „Golden Cut“; eigentlich ein beliebter Party-Spot mit mehreren Dancefloors, tagsüber werden dort aber auch Coronatests angeboten.

Ein Mann wird in einem Testzentrum kontrolliert. Es bestand der Verdacht des illegalen Aufenthalts. / MARIUS ROEER Ein Mann wird in einem Testzentrum kontrolliert. Es bestand der Verdacht des illegalen Aufenthalts.

Die Beamten kontrollierten dort auch mehrere Männer, bei denen der Verdacht bestand, dass sie sich illegal in Deutschland aufhalten. Die Betreiber wurden zur Klärung ins Testzentrum geholt. Genaue Ergebnisse des Einsatzes – der sich vor allem im Innenstadt-Bereich abspielte, am Rande der Ukraine-Demo – gibt es erst am Sonntag.

Das könnte Sie auch interessieren: Mehrere Schließungen in Hamburg nach Corona-Kontrollen

Hintergrund der Kontrollen waren auch die Lockerungen des Senats bezüglich der Corona-Regeln: An vielen Orten gilt jetzt wieder die 3G-Regelung. So können beispielsweise seit Freitag auch wieder Ungeimpfte ins Restaurant.

Die Beamten kontrollieren ein Testzentrum in Hamburg-St.Georg. / MARIUS ROEER Die Beamten kontrollieren ein Testzentrum in Hamburg-St.Georg.

Anfang Februar hatte bei einem ähnlichen Einsatzes des Bezirksamts Mitte ein Testzentrum in Rothenburgsort, das in einem Wohnhaus zu finden war, schließen müssen. Gründe: mangelnder Abstand, mangelnde Hygiene. (dg/röer)