Und dabei war er nicht mal betrunken: Ein 37 Jahre alter Mann soll laut Angaben der Bundespolizei am Mittwochabend am Hamburger Hauptbahnhof einer Präsenzstreife eine Zigarette direkt vor die Füße geschnipst haben – und das, obwohl er schon seit geraumer Zeit per Haftbefehl gesucht wurde.

„Auf sein Fehlverhalten angesprochen, reagierte der Mann völlig uneinsichtig“, so ein Bundespolizei-Sprecher. Er war den weiteren Angaben nach wegen Drogendelikten verhaftet worden und hatte eine Geldstrafe bisher nicht gezahlt. Das ergaben Recherchen im Fahndungscomputer beim Abgleichen seiner persönlichen Daten.

Hamburg: Gesuchter Mann muss ins Gefängnis

Weil er die Strafe nicht begleichen konnte, musste der 37-Jährige ins Gefängnis. Dort müsse er die nächsten 50 Tage als Ersatzfreiheitsstrafe verbringen. Seine Motive, warum er die Zigarette vor die Füße der Beamten geworfen hatte, blieben unklar. (dg)