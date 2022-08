Gesuchter Mann reist nach Hamburg – seine Verlobte erspart ihm 100 Tage Knast

Ein 47 Jahre alter Mann ist am Mittwochmittag am Hamburger Flughafen von Bundespolizisten gestoppt worden. Der Grund: Die Überprüfung seiner Personalien ergab einen Treffer im Fahndungscomputer.

Um 13 Uhr kam der Mann aus Istanbul (Türkei) an, stellte sich an die Schlange zur Ausweiskontrolle. Als am PC der Beamten das Ergebnis zu lesen war, nahmen ihn die Bundespolizisten zur Seite.

Gesuchter reist nach Hamburg – Verlobte erspart ihm Knast

Am Montag hatte das Landgericht Kiel ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Beleidigung und Bedrohung gegen den Mann erlassen. „Als Geldstrafe waren 100 Tagessätze zu jeweils 15 Euro zu zahlen“, sagte Bundespolizei-Sprecher Marcus Henschel. Die Alternative: 100 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.

Der 47-Jährige konnte den Angaben nach die Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro nicht bezahlen – daher habe er seine Verlobte angerufen. Henschel: „Diese zahlte die Geldstrafe bei einer Polizeidienststelle in Oldenburg ein. Ihm wurde anschließend die Weiterreise gestattet.“ (dg)