Streit im Bus: Vier Männer prügeln auf 41-Jährigen ein

An der Billstraße in Rothenburgsort ist es am Mittwochmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen gleich mehreren Personen gekommen: Laut Angaben der Hamburger Polizei wollten vier junge Männer um 6.30 Uhr in einen vollen Bus steigen. Dort gerieten sie mit einem 41-jährigen Fahrgast in Streit.

Unmittelbar danach drängte die Gruppe den Mann an einer Haltestelle aus dem Bus, und sie schlugen und traten auf ihn ein, sagte eine Polizeisprecherin. Ein weiterer Fahrgast ging dann dazwischen.

Bus-Streit in Hamburg: Männer prügeln auf 41-Jährigen ein

Die vier jungen Männer – um die 16 bis 20 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß, schwarze Haare, schlanke Figur, laut Polizei südländische Erscheinung – flüchteten in unbekannte Richtung. Einer soll eine auffällig rot-blau-weiße Daunenjacke getragen und einen Rollkoffer in Handgepäckgröße dabei gehabt haben. Ein anderer trug eine weiße Jeans mit Löchern.

Der 41-Jährige erlitt durch die Schläge eine Kieferfraktur. Er wurde in einem Krankenhaus operiert. Der Fahrgast, der dem Mann zur Hilfe kam, wurde ebenfalls im Gesicht verletzt und vor Ort von Sanitätern behandelt.

Die örtliche Kripo (LKA 164) hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise unter Tel. 428 65 67 89. (dg)