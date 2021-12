Mit einem großen Aufgebot rückte die Feuerwehr am 1. Weihnachtstag zu einem vermeintlichen Brandeinsatz aus. Ein Pflegedienst hatte den Notruf gewählt, weil eine alte Dame aus Versehen den Hausnotruf ausgelöst hatte. Der Pfleger hörte durch die Verbindung Schreie und mutmaßliche Brandgeräusche im Hintergrund – und verständigte den Notruf der Feuerwehr. Tätig werden brauchten die Retter aber nicht.

Gegen 20.20 Uhr ging ein Notruf in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete, dass es in der Wohnung eines Hauses an der Von-Anckeln-Straße offenbar brennen würde. Knisternde Geräusche und Schreie seien zu hören gewesen, so der Anrufer. Sofort wurde die Alarmstufe erhöht.

Hamburg-Bergedorf: Mehrere Löschfahrzeuge und ein Notarzt im Einsatz

Mehrere Löschfahrzeuge, ein Rettungswagen und der Notarzt rückten zur angegebenen Adresse an. Dort angekommen konnten die Retter jedoch keinen Brand feststellen. Das Einsatzteam rückte dennoch nicht sofort wieder ab, sondern suchte nach der Ursache für den Notruf. Kurz darauf stellten sie fest: Die Geräusche, die der Pflegedienst als Feuer und Schreie definiert hatte, stammten aus einem Spielfilm, den sich die pflegebedürftige Frau angeschaut hatte.