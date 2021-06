Gerade erst frisch aufgehängt : Viele Maskenpflicht-Schilder in Hamburg geklaut

Harburg –

Die weißen Schilder waren gerade erst frisch aufgehängt worden – nun sind viele von ihnen wieder weg: Am Außenmühlenteich in Harburg haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag fast sämtliche Schilder gestohlen, die auf die neue Maskenpflicht aufmerksam machen. Das bestätigte die Polizei der MOPO.

Erst am Tag zuvor waren die Schilder rund um die beliebte Spazier- und Joggingroute mit Kabelbindern an Bäumen und Lichtmasten angebracht worden. „Bis auf einige wenige sind alle Schilder weg“, so eine Polizeisprecherin.

Hamburg: Viele Maskenpflicht-Schilder geklaut – Polizei ermittelt

Auch am Jenischpark (Othmarschen) und am Elbstrand in Övelgönne seien zahlreiche Schilder entfernt worden. Gut möglich, dass auch an anderen Stellen, wo die verschärfte Maskenpflicht gilt, zugeschlagen wurde. Die Polizeisprecherin: „Die Ermittlungen laufen.“

Seit diesem Wochenende gilt an vielen öffentlichen Orten wie Alster, Stadtpark, Elbstrand und auf Spielplätzen eine verschärfte Maskenpflicht: Zwischen 10 und 18 Uhr müssen Spaziergänger und Jogger Mund und Nase bedecken. Die Polizei ahndet jede Regelmissachtung.