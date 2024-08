Junge Frau geht im Zug auf Toilette – Dieb schlägt sofort zu

Er nutzte einen Moment der Unachtsamkeit einer Reisenden und kam dafür in U-Haft: Bundespolizisten haben am Mittwochnachmittag im Hauptbahnhof (St. Georg) einen Gepäckdieb festgenommen. Der hatte einer Frau in einem Regionalexpress eine Reisetasche gestohlen.

Angaben der Bundespolizei zufolge soll eine junge Frau nach dem Einstieg in einen Regionalexpress ihre Reisetasche auf einer der Sitzbänke abgestellt haben und kurz die Toilette aufgesucht haben. Dies nutzte ein Mann (36), nahm diese an sich und verließ damit den Zug.

Zivilfahnder nehmen Gepäckdieb im Hauptbahnhof fest

Als die Frau kurz darauf den Verlust feststellte, alarmierte sie die Polizei. Die Beamten sichteten Videoaufnahmen und konnten den Täter identifizieren. Er wurde kurz darauf im Bahnhof festgenommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass ein Haftbefehl wegen eines Drogendelikts gegen ihn vorlag. Er kam in Haft.