Portemonnaie mit mehr als 1000 Euro im ICE verloren – trotzdem gibt’s ein Happy End

Ein eher unschöner Freitagabend nahm für einen 30-Jährigen aus dem Landkreis Rotenburg dann doch noch einen glücklichen Ausgang: Mehr als 1000 Euro hatte er in einem Zug nach Hamburg verloren. Dann kam der erlösende Anrufe von der Bundespolizei.

Um 0.15 Uhr in der Nacht zum Samstag kam eine Mitarbeitern der Deutschen Bahn zur Wache der Bundespolizei am Bahnhof Altona. Sie übergab den Beamten eine Geldbörse, die sie in einem ICE auf der Fahrt vom Hauptbahnhof nach Altona gefunden hatte. Inhalt: mehr als 1000 Euro in bar, Führerschein, Geldkarte und persönliche Dokumente.

Mann wird umgehend angerufen

Die Bundespolizei konnte die verlorene Geldbörse einem 30-Jährigen zuordnen, der zuvor diese verloren gemeldet hatte. Der Mann wurde angerufen und machte sich sofort auf den Weg nach Altona.

Rund eine Stunde später holte er seine Geldbörse ab – sichtlich erleichtert, so Bundespolizeisprecher Rüdiger Carstens: „Happy End bei der Bundespolizei!“ (dg)