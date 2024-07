Vier Automaten gesprengt, keine Beute gemacht – Polizei sucht talentfreie Räuber

Es ist einige Wochen her, dass zwei unbekannte Täter vier Geldautomaten in Einkaufszentren in Hamburg und Schenefeld sprengten. Beute nahmen sie nicht mit nach Hause. Die Polizei hat neue Ermittlungserkenntnisse und sucht jetzt nach Zeugen.

Am 22. April 2024 hatten die Unbekannten zwei Geldautomaten im Stadtzentrum Schenefeld gesprengt. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden, Geld konnten sie jedoch keines mitnehmen.

Das Gleiche geschah am 14. Mai in der Elbgaupassage in Hamburg. Auch hier: kein Erfolg.

Nun ist klar: Die Tatverdächtigen kommen aus dem direkten nachbarschaftlichen Umfeld der Tatorte. Deshalb der Aufruf: Zeugen, welche die Taten beobachtet oder die Tatverdächtigen vor oder nach den Taten mit Propangasflaschen gesehen haben, können sich unter der Telefonnummer 04101-202451 (Kriminaldauerdienst Pinneberg) melden. (prei)