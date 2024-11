Geldautomaten in Hamburg manipuliert – Mann festgenommen

Polizisten haben am Sonntagmorgen in Neugraben-Fischbek einen Mann festgenommen. Er war Sicherheitsmitarbeitern einer Bank aufgefallen, weil er sich in verschiedenen Bankfilialen im Stadtgebiet auffällig verhalten hatte.

Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten vom Sicherheitsdienst einer Bank darüber informiert worden, dass sich ein Mann in verdächtiger Weise in Vorräumen verschiedener Filialen im Stadtgebiet aufgehalten und an Geldautomaten zu schaffen gemacht hatte, zum Beispiel in Billstedt, Bergedorf und Altona-Altstadt.

Minikamera bei Verdächtigem gefunden

Aktuell sei er am Groot Enn in Neugraben-Fischbek aufgefallen. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten Beamte den Mann (52) in der besagten Filiale antreffen und festnehmen. Bei seiner Durchsuchung wurde eine Mini-Kamera und weiteres Beweismittel gefunden.

Damit wollte er offenbar PIN-Nummern ausspähen, wenn Kunden Geld abhoben. Der 52-Jährige kam vor den Haftrichter.

Die Polizei rät:

– Verdecken Sie bei Eingabe der PIN immer die Tastatur!

– Stellen Sie sicher, dass Sie am Geldautomaten alleine stehen und

andere Kunden den Diskretionsabstand einhalten.

– Schauen Sie sich den Geldautomaten genau an! Teilen Sie

vermeintliche Veränderungen und ungewöhnliche Beobachtungen

umgehend der Polizei und/oder Ihrem Kreditinstitut mit.