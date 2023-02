Trümmerfeld in Hamburg: Diebe jagen Geldautomat in die Luft

Da hat es am frühen Dienstagmorgen in Lohbrügge ordentlich geknallt: Mehrere Personen haben einen Geldautomaten in einem Einkaufscenter gesprengt. Ein Zeuge beobachtete, wie die Täter flüchteten.

Um 2.44 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Ein Mann hatte einen lauten Knall am Nahversorgungszentrum Heidhorst in Lohbrügge gehört.

Er sah noch, wie vier oder fünf Personen in einem dunklen Wagen davonfuhren. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb aber erfolglos, so ein Polizeisprecher zur MOPO.

Vor Ort sahen die Einsatzkräfte einen Eingangsbereich in Trümmern. Der Geldautomat der Hamburger Sparkasse war völlig zerstört.

Über die Höhe eines möglicherweise entwendeten Geldbetrages konnte keine Angabe gemacht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist aber immens.